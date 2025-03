Myanmarin maanjäristyksen uhriluku noussut jälleen

Maanjäristyksen pahoin raunioittamassa Mandalayn kaupungissa järistysuhreja hoidettiin taivasalla pätsihelteessä.

Myanmarissa perjantaisen maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on noussut yli 2 000:n, kertoo maata hallitseva juntta. Yli 3 900 ihmistä on loukkaantunut ja satoja on kateissa.

Myanmariin julistettiin aikaisemmin viikon mittainen suruaika maanjäristyksen vuoksi.

Järistyksen voimakkuus oli 7,7, ja se tapahtui kymmenen kilometrin syvyydessä lähellä Mandalayn miljoonakaupunkia maan keskiosassa.

Jatkuvat jälkijäristykset saivat Mandalayn asukkaat pakenemaan jälleen maanantaina vastaisena yönä kaduille. Joillakin oli telttoja, mutta useimmat levittivät pelkkiä huopia kaduille yrittäen pysyä mahdollisimman kaukana rakennuksista, joiden he pelkäsivät romahtavan.

Mandalayn tuhatpaikkainen sairaala oli niin ikään evakuoitu ja satoja potilaita jouduttiin hoitamaan ulkona paahtavassa helteessä. Lämpötilan ennustettiin päivän aikana nousevan 40 asteeseen.

– Nämä ovat erittäin, erittäin epätyydyttävät olosuhteet kaikille. Yritämme tehdä mitä voimme. Yritämme tehdä parhaamme, kiteytti nimettömän pysytellyt lääkäri.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO luokitteli viikonloppuna Myanmarin maanjäristyksen korkeimman tason hätätilanteeksi kolmiportaisella asteikollaan. WHO kertoo tarvitsevansa kahdeksan miljoonaa dollaria eli runsaat seitsemän miljoonaa euroa ihmisten auttamiseen seuraavien 30 päivän aikana.