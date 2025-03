WHO: Myanmarin maanjäristys korkeimman tason hätätilanne

Lauantaina YK:n hätäaputoimisto kertoi, että Myanmarissa vakava lääkintätarvikkeiden pula vaikeuttaa avustustoimia.

Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut Myanmarin maanjäristyksen korkeimman tason hätätilanteeksi kolmiportaisella asteikollaan. WHO kertoo tarvitsevansa kahdeksan miljoonaa dollaria eli runsaat seitsemän miljoonaa euroa voidakseen vastata Myanmarissa välittömiin terveystarpeisiin seuraavien 30 päivän aikana.

WHO:n mukaan varoja tarvitaan ihmishenkien pelastamiseksi, tautien ehkäisemiseksi ja keskeisten terveyspalvelujen vakauttamiseksi ja palauttamiseksi.

– Alustavien arvioiden mukaan uhrien ja traumaperäisten vammojen määrä on suuri, ja kiireellistä ensihoitoa tarvitaan. Sähkö- ja vesihuollossa on edelleen häiriöitä, mikä heikentää terveyspalvelujen saatavuutta ja lisää veden ja elintarvikkeiden välityksellä leviävien tautien riskiä, järjestö kertoi.

Punainen Risti käynnisti hätäapukeräyksen

Kansainvälinen Punainen Risti kertoi aiemmin sunnuntaina käynnistävänsä Myanmarin auttamiseksi hätäkeräyksen, jolla pyritään saamaan kokoon yli 100 miljoonaa dollaria.

Järjestön mukaan pyrkimyksenä on, että keräyksen tuotolla pystyttäisiin tarjoamaan apua Myanmariin seuraavien kahden vuoden aikana.

– Tämä ei ole vain katastrofi, tämä on monitasoinen humanitaarinen kriisi, joka tulee jo olemassa olevien haavoittuvuuksien lisäksi, sanoo järjestön Aasian ja Tyynenmeren alueen johtaja Alexander Matheou.

Punaisen Ristin mukaan avun toimittamisella on kiire, jotta se saadaan perille ennen monsuunikauden ja kuumempien lämpötilojen alkamista. Järjestön mukaan järistyksessä kärsineet yhteisöt tarvitsevat kiireesti olojen vakauttamista, ennen kuin muita kriisejä ilmaantuu.

Myanmarissa on muun muassa maan sisäistä pakolaisuutta ja pulaa ruoasta.

Ainakin 1 700 kuollutta

Lauantaina YK:n hätäaputoimisto OCHA kertoi, että Myanmarissa vakava lääkintätarvikkeiden pula vaikeuttaa avustustoimia. OCHA:n mukaan pulaa on muun muassa välttämättömistä lääkkeistä, nukutusaineista, veripusseista sekä terveydenhuollon työntekijöiden teltoista.

Myanmaria hallitsevan sotilasjuntan mukaan ainakin 1 700 ihmistä on saanut surmansa järistyksen vuoksi. Uhrien määrä on noussut jatkuvasti, kun tuhoalueilta on saatu lisää tietoja.

Järistyksen voimakkuus oli 7,7, ja se tapahtui kymmenen kilometrin syvyydessä lähellä Mandalayn miljoonakaupunkia maan keskiosassa.

Maanjäristys tuntui Thaimaassa saakka. Maan pääkaupungissa Bangkokissa kuolonuhrien määrä on noussut 17:ään. Paikallisten viranomaisten mukaan lisäksi kolmisenkymmentä ihmistä on loukkaantunut ja päälle 80:n olinpaikka ei ole tiedossa.

