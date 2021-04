Muutokset Anne Bernerin parjattuun taksilakiin hyväksyttiin – näin ne vaikuttavat hinnoitteluun, saatavuuteen ja turvallisuuteen

Taksilainsäädännön muutokset on hyväksytty eduskunnassa.

Muutosten tavoitteena on korjata taksitoiminnassa havaittuja epäkohtia, jotka liittyvät erityisesti turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan, hinnoittelun läpinäkyvyyteen sekä taksien saatavuuteen.

Tavoitteena on laadun ja erityisryhmien turvallisuuden kokemuksen parantaminen.

Hinnoittelusääntely täsmentyy

Lisäksi taksiliikenteen palveluhinnoittelusääntelyä täsmennettävään niin, että kyydeissä on käytettävä tiettyä hinnoittelurakennetta ja esitettävä esimerkkimatkan hinta, jollei taksikyydin hinta ole kiinteä.

Tavoitteena on lisätä hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia arvioida taksimatkan hintaa.

Pelot Bernerin uudistuksesta toteutuivat

– Juuri ne suurimmat ja pahimmat pelot, jotka Bernerin taksiuudistuksen yhteydessä tapahtuivat ja joita me silloin oppositiossa esille toimme monien asiantuntijoiden lailla, toteutuivat, ja sen vuoksi tätä korjausta ollaan nyt sitten jouduttu työstämään ja tämän eteen on paljon nähty vaivaa niin ministeriön valmistelussa kuin nyt eduskunnassa valiokunnan työskentelyssä, liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Kymäläinen totesi eduskunnassa toissa viikolla.

Jatkossa kertoo Kymäläisen mukaan enemmän tietoa ja paikannusta siitä, missä on suuria puutteita saatavuuden osalta.

– Se, mikä täällä tuli keskustelussa esille, että miten voi olla mahdollista, että ministeriöllä ei ole kerättyä tietoa tällä hetkellä siitä, missä takseja toimii, johtuu juuri siitä lainsäädännöstä, joka Bernerin uudistuksen osalta tehtiin, eli yrittäjiä on siellä ja täällä, harmaa talous on kasvanut, taksit eivät ole olleet tunnistettavia, niissä ei ole ollut kupuvaatimusta ja on voinut olla lähes millä kulkuvälineellä tahansa toimija, ja haluttiin nimenomaan luoda sellainen järjestelmä, että kuka tahansa voi kerätä lisätienestejä tai muuta alkamalla yhden netissä tehtävän kokeen pohjalta takseja ajamaan tai kuljettamaan, Kylämäinen sanoi eduskunnassa.