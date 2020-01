Kaikkia virukselle altistuneita ei olla vieläkään tavoitettu – muutamia ihmisiä karanteenissa Rovaniemellä koronatartunnan varalta, myös kaksi hoitotyöntekijää eristetty koteihinsa

Tartunnalle altistuneita arvellaan olevan 24, mutta kaikkia altistuneita ei oltu torstai-iltaan mennessä onnistuttu tavoittamaan. Heidän tavoittamisensa on hankalaa, sillä ainakin osa heistä on matkailijoita.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas kertoi tiedotustilaisuudessa, että tartunnan saanut potilas on olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa ja hänen tilanteensa on ennallaan.

Kaksi hoitotyöntekijää siirretty etätöihin

Broas kertoo, että muutama altistunut on karanteenissa, koska he ovat olleet altistuneet koronavirukselle pitkäaikaisesti.

Karanteenia voidaan käyttää jopa 14 vuorokauden ajan. VIruksen itämisaika on nykytiedon valossa 1-14 päivää.

Heidän lisäkseen kaksi sairaanhoitohenkilökuntaan kuuluvaa ihmistä on varotoimenpiteenä siirretty etätöihin. Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela kertoi, että kyseiset työntekijät eivät olleet käyttäneet suojia, joten he eivät ole nyt lainkaan kontaktissa potilaisiin vaan tekevät kotoa etätöitä. He eivät kuitenkaan ole virallisesti altistuneet virukselle.