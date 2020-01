Kaksi uutta turistia koronakaranteeniin Lapissa, tavoitetut virukselle altistuneet hollantilaismatkaajia – sairastuneen kiinalaisnaisen kunto jo selvästi parempi

Yksi karanteenissa olevista ihmisistä on kiinalaisturisti, jolla varmistui koronavirustartunta hänen lennettyään Helsingin kautta Ivaloon ja matkustettua sieltä Saariselälle.

Kaksi nyt karanteeniin otettua henkilöä on hollantilaisia matkaajia. He ovat olleet tekemisissä sairastuneen kiinalaisnaisen kanssa, kertoo Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broas MTV Uutisten haastattelussa.

– He ovat myös altistuneet tälle koronaviruspositiiviselle potilaalle, ja olemme päätyneet siihen, että heihin sovelletaan tätä kahden viikon karanteenia, kertoo Broas.

– Nämä kaksi henkilöä on tavoitettu tänä päivänä, ja sillä perusteella on tehty päätös tällaisesta kotityyppisestä karanteenista.

Broas kertoo, että koska sairastuneilla ei ole kotia Suomessa, niin heille järjestetään sellaista vastaava majoitus. Aikaisemmin niin sanotussa kotikaranteenissa on jo neljä ihmistä.

Miksi heitä ei oteta sairaalaan?

– Harkinnat näistä tehdään aina tapauskohtaisesti. Terve henkilö, joka on altistunut eikä vielä oirehdi, niin ei välttämättä vaadi sairaalakaranteenia. Aina on mukavampi järjestää tällainen kodinomainen paikka, jos se on mahdollista.



Neljä suomalaista karanteenissa

Infektioylilääkäri Broas kertoo, että kymmenestä nyt karanteenissa olevasta henkilöstä neljä on suomalaisia. Kuudesta ulkomaalaisesta kaksi on Singaporesta, kaksi on Kiinasta ja uusimmat kaksi on Hollannista.



– Siellä on molempia sukupuolia ja ikähaitari on laaja.

Pääsääntöisesti he ovat hyvin terveitä.

– Joitakin näytteitä olemme ottaneet, jos on ollut lieviä hengitystieoireita. Yhdet näytteet ovat nyt analyysissä, ja ne valmistuvat tänään.



Kukaan karanteenipotilaista ei ole vakavammin sairas. Kaikkia ei edes testata.

– Meillä on päivittäinen oireseuranta. Päivittäin tarkistetaan karanteenissa olevien henkilön oireilu ja mitataan lämpö. Jos mitään ei hengitystieoireita ei ilmene, niin pääsääntöisesti mitään näytteitä ei tarvitse välttämättä ottaa.

Neljätoista yhä tavoittamatta

Neljätoista matkaajaa on toistaiseksi tavoittamatta. Näiden henkilöiden tarkkoja henkilötietoja ei Lapin keskussairaalalla ole. Osalle on puhelinnumerot ulkomaille.



– Olemme yrittäneet tavoitella osaa puhelimitse, mutta emme ole saaneet vastausta.



Näiden neljäntöistä henkilön tavoittelu siirtyy nyt THL:n arviointiin.

Kuinka huolestuttava tilanne on, kun 14 mahdollisesti altistunutta ihmistä on yhä tavoittamatta?

– Onneksi altistusaika näillä henkilöillä on ollut hyvin lyhyt, joten näkisin, ettei ole suurta riskiä tartunnan saamiselle. Teoreettinen riski heidän suhteensa on olemassa.



Sairastuneen kunto parantunut

Virukselle vahvistetusti sairastuneen naisen kunto on jo kohentunut, kertoo Broas.

– Hän on erinomaisessa kunnossa tällä hetkellä. Jos alkuvaiheeseen verrataan, niin tilanne on parempi.