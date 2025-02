Muusikoita rakastava rouva ja Suomen halutuin miestanssija – tässä ovat Inkeri Hyvösen sketsihahmoehdokkaat

Inkeri Hyvönen esitteli Putous-katsojille sketsihahmoehdokkaansa Iiris Piilarin ja Hunk-Karin.

Putouksen 17. tuotantokausi käynnistyi MTV3-kanavalla sekä MTV Katsomossa tänään lauantaina klo 19.30.

Kauden ensimmäisessä lähetyksessä nähdään sketsihahmoehdokkaat Inkeri Hyvöseltä, Annika Hartikalta ja Joonas Kääriäiseltä. Jokaiselta äänestetään jatkoon yksi hahmo lähetyksen aikana.

Tässä ovat Inkeri Hyvösen sketsihahmoehdokkaat!

Iiris Piilari

Iiris Piilari.Atte Mäläskä / MTV

Elämänsä kevättä elelevä ja viimeisiään vetelevä Iiris Piilari ei välttämättä näe kaikkea, mutta kuulee kyllä. Hahmo rakastaa muusikoita ja haluaa tehdä nyt kaiken sen, mitä ei vielä ole elämässään ehtinyt.

– Muusikot on minun heikkous! hahmo jaksaa toistella.

Hunk-Kari

Hunk-Kari.Atte Mäläskä / MTV

Hunk-Kari on Suomen halutuin miestanssija, jonka tansseissa on nautintotakuu. Tällä öljylanteisella komistuksella on liikkeet totisesti hallussa.

– Nautiskele sie vaan! hahmo hokee.

2:01