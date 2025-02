Sertifioitu Ai-Hitto-kouluttaja ja esports-joukkueen kapteeni – tässä ovat Joonas Kääriäisen sketsihahmoehdokkaat

Joonas Kääriäinen esitteli Putous-katsojille sketsihahmoehdokkaansa Heikki Ai-Hiton ja JameksiB:n.

Putouksen 17. tuotantokausi käynnistyi MTV3-kanavalla sekä MTV Katsomossa tänään lauantaina klo 19.30.

Kauden ensimmäisessä lähetyksessä nähdään sketsihahmoehdokkaat Inkeri Hyvöseltä, Annika Hartikalta ja Joonas Kääriäiseltä. Jokaiselta äänestetään jatkoon yksi hahmo lähetyksen aikana.

Tässä ovat Joonas Kääriäisen sketsihahmoehdokkaat!

Heikki Ai-Hitto

Heikki Ai-Hitto.Atte Mäläskä / MTV

Mestari Heikki Ai-Hitto on sertifioitu Ai-Hiton kouluttaja. Mestari Heikin kouluttama Ai-Hitto on muinainen suomalainen itsensäpuolustelulaji, joka on kehitetty aikoinaan. Ai-Hitossa on mestarin mukaan kultainen sääntö: ei koskaan selvin päin.

– Isot lihakset ottaa vastaan, hahmo toistelee.

JameksiB

JameksiB.Atte Mäläskä / MTV

JameksiB on esports-joukkue Pornainen Gamingin kapteeni, joka pelaa päivässä 22,5 tuntia. Loput ajasta hän palautuu, ei vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa, vaan juomalla energiajuomia.

– Urheilija ei tervettä päivää nää, hahmo valittelee.

2:30