Tiistaina 18. heinäkuuta tiedotettiin, että pitkän linjan muusikkolegenda Jukka Kuoppamäki , 80, on päättänyt lopettaa konsertoinnin.

– Sydän täynnä kiitollisuutta – ja myös ripaus haikeutta – on yli 60 keikkailuvuoden jälkeen koittanut hetki todeta, että on aika ripustaa keikkakitara naulaan, kiittää ja kumartaa, ja jättää jäähyväiset konserttiyleisölle, Kuoppamäki sanoo keikkamyyjälleen lähettämässään viestissä.

Kuoppamäen tytär, laulaja-lauluntekijä Inka Auhagen valottaa muusikon päätöksen taustoja MTV Uutisille. Hän toteaa, että 80 vuotta on jo korkea ikä ja koko illan konsertti matkoineen raskas rutistus. Kuoppamäki perheineen asuu Saksassa, joka tekee keikkareissuista ekstrapitkiä.

– Isä soitti minulle viime viikolla ja sanoi, että nyt hänellä on sellainen olo, että tämä on liian raskasta, Auhagen kertaa.

Auhagen kertoo luottaneensa aina siihen, että Kuoppamäki on rautainen ammattilainen, joka tietää itse, milloin raja tulee vastaan. Tytär on iloinen siitä, että päätös lopettaa konsertointi syntyi isän itsensä tekemänä, ja kuvaa sen olleeen oikea ja tyylikäs veto.

– Hän haluaa olla varma siitä, että jaksaa sen jysäyksen joka ilta tehdä. Hän ei halua koskaan tuottaa yleisölle pettymystä. Hän sanoi, että nyt on sellainen olo, että ajan hammas puree Kuoppamäkeä, Auhagen sanoo.

– Eihän semmoista päivää olekaan, ettei isä olisi kitaran kanssa työhuoneessa säveltämässä. Kysymys on vain koko illan konserteista, hän sanoo.

Kuoppamäen päätös on saanut lämpimän ja ymmärtäväisen vastaanoton paitsi perheeltä niin myös faneilta. Auhagenin mukaan uutisesta poikinut palaute on ollut pelkästään hyvää.

– Isän fanit ovat maailman ihanimpia. Kun he ovat yli 60 vuotta häntä seuranneet, niin totta kai jokainen ihminen sen ymmärtää, jos 80-vuotias ihminen sanoo, ettei jaksa enää, hän sanoo.

– On ollut suuri onni, että meillä on ollut ihana bändi ja agentuuri taustalla, paremmin ei voisi olla. Puhumattakaan siitä, että isän yleisö on ollut maailman paras.