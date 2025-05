Muskilta paljastus: Yöpyi Valkoisessa talossa, mässäili jäätelöllä yömyöhään ja pelasi videopeliä

Musk kertoili poikkeuksellisen avoimesti ajastaan Valkoisessa talossa.

Maailman rikkain ihminen, Teslan, Space X:n ja viestipalvelu X:n toimitusjohtaja Elon Musk on raottanut aikaansa ensimmäiset sata päivää Yhdysvaltain presidenttinä toimineen Donald Trumpin palveluksessa ja läheisyydessä.

Musk paljasti pienelle toimittajajoukolle keskiviikkona, että on myös yöpynyt useasti yhdessä Valkoisen talon vierashuoneista Trumpin aloitteesta.

Asiasta kertovat muun muassa Fox News sekä politiikkaan keskittyvä The Hill -media.

Musk kertoili avoimesti, että yöpyi Valkoisen talon toisessa kerroksessa Lincoln-makuuhuoneessa ja, että aloitteen teki aina hänen "hyvä ystävänsä", presidentti itse silloin, kun olivat joko Air Force Onen tai Marine Onen kyydissä.

– Hän (Trump) oli, että 'haluatko jäädä yöksi', vastasin, että 'mikä ettei'. Sitten hän vei minut Lincoln-makuuhuoneeseen ja kertoi koko historian huoneesta, Musk kertoi.

Lincoln-makuuhuone ajalta ennen suurta restaurointiremonttia vuonna 2002.IMAGO/piemags/ All Over Press

Lincoln-huone kantaa Yhdysvaltain 16. presidentin Abraham Lincolnin nimeä ja perintöä. Huonetta on kutsuttu Lincolnin mukaan vuodesta 1945, jolloin presidentti Harry S. Truman päätti siirrättää Lincolnin aikaiset huonekalut toisen kerroksen makuuhuoneeseen, kertoo Valkoisen talon historiikki.

Musk kertoi, että on yöpynyt Valkoisessa talossa useasti, mutta toimittajien kysyessä tarkkaa lukua, vastaus oli, että "useammin kuin kerran".

2:08 Katso tästä, mitä kaikkea Trumpin ensimmäisen sadan virkapäivän aikana on tapahtunut.

Ylellistä yöjäätelöä

Sen lisäksi, että Musk sai yöpyä presidentin luona, Trump soitti, ainakin kerran, myöhään yöllä omasta huoneestaan Muskille ja muistutti keittiön jäätelöstä.

– Muuten, hae jäätelöä keittiöstä, Musk kertoo Trumpin sanoneen.

Musk meni pohjakerroksen keittiöön ja nappasi purkin laadukasta Häagen-Dazsin kinuskijäätelöä.

– Eeppistä! Söin koko purkillisen. Älä kerro RFK:lle (Yhdysvaltain terveysministeri Robert F. Kennedy Jr.).

Oma pikkiriikkinen työhuone ilman näkymää

Musk kehuu Trumpia hyväksi isännäksi, myös siitä hyvästä, että hän tarjosi Muskille työhuoneen Valkoisen talon kolmannesta kerroksesta.

Työhuone ja yöpymiset Valkoisessa talossa liittyivät Muskin toimenkuvaan Doge-iskuryhmässä.

Nyttemmin Musk on kertonut jättäytyvänsä liittovaltion hallinnosta leikkauskohteita etsivän iskuryhmän keulasta sivummalle ja tekevänsä Dogessa enää vain 1–2 päivää viikossa töitä. Aiemmin Muskin mukaan hän teki Washingtonissa jopa seitsenpäiväisiä työviikkoja.

Valkoisen talon työhuonettaan Musk kuvailee "mikrotoimistoksi" kolmannessa kerroksessa ja, ettei siellä ole näkymää "mihinkään".

– On siellä ikkuna, josta näkyy HVAC. Luulen, että minut on vaikeampi ampua sen takia, koska ei ole suoraa näkymää, Musk heitti.

HVAC-lyhenne tulee sanoista heating, ventilation, air conditioning eli vapaasti suomennettuna kyseessä on talotekninen ilmanvaihtoon liittyvä kone.

Vaikka huone oli pikkiriikkinen, Muskilla oli käytössään "suurin" näyttö, josta hän katseli "salaisia asioita" ja pelasi silloin tällöin videopeliä.

– Diablo in the Path of Exile, Musk kertoi pelin nimeksi.

Kyseessä on sama peli, josta Musk joutui naurunalaiseksi tehtyään livestriimauksen tammikuussa.

Musk toteaa aikovansa pitää työhuoneensa, vaikkei enää ramppaakaan niin usein Washingtonin päässä.