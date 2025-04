Trump kehui jälleen Muskia: "Suuri enemmistö todella kunnioittaa sinua"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Elon Musk voi jatkaa hallinnossa niin kauan kuin haluaa.

Donald Trump kehui jälleen keskiviikkona miljardööri Elon Muskia.

– Suuri enemmistö tämän maan ihmisistä todella kunnioittaa ja arvostaa sinua. Olet tervetullut jäämään niin pitkäksi aikaa kun haluat, Trump sanoi julkisessa Valkoisen talon kabinettikokouksessa.

Musk on johtanut Trumpin hallinnon tehokkuuden virastoa (Doge). Toimielin on tehnyt rajuja leikkauksia liittovaltion palveluihin, ja sitä on arvosteltu voimakkaasti.

Musk sanoi viime kuussa jättävänsä tehtävänsä Dogen johdossa pian, jotta voisi keskittyä paremmin liiketoimiinsa, muun muassa Tesla-autoyhtiöön.

Trump sanoi, että Musk voi jatkaa Yhdysvaltain hallinnossa työskentelyä niin kauan kuin haluaa.