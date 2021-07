Libanon on luisumassa romahtaneeksi valtioksi – yli puolet väestöstä köyhyysrajan alapuolella

Räjähdystä seuranneen vuoden aikana Libanon on mennyt alaspäin vauhtia, jota on kuvattu vapaaksi pudotukseksi. Maan valuutta on menettänyt arvonsa käytännössä kokonaan, talous on supistunut ainakin 40 prosenttia ja yli puolet väestöstä on jo todennäköisesti pudonnut köyhyysrajan alapuolelle. Palkat ja säästöt ovat menettäneet arvonsa.