Muoti-ikoni Iris Apfel on kuollut 102-vuotiaana: "Hänen kykynsä yhdistää epäsovinnainen ja tyylikäs oli suorastaan maaginen"

Muoti-ikoni ja sisustussuunnittelija Iris Apfel on kuollut 102 vuoden iässä. Hänen edustajansa Lori Sale vahvisti 1. maaliskuuta, että hän kuoli kotonaan Palm Beachilla Floridassa.

– Iris Apfel oli poikkeuksellinen. Työskentely hänen rinnallaan oli elämäni kunnia. Tulen kaipaamaan hänen päivittäisiä puheluitaan, joissa hän tervehti aina tutulla kysymyksellä: "Mitä sinulla on minulle tänään". Se oli osoitus hänen kyltymättömästä halustaan työskennellä, Sale kertoi lausunnossaan.

Apfel oli tunnettu eksentrisestä, tavallisuudesta poikkeavasta tyylistään ja hän rikkoi muodin sääntöjä. Hän avioitui miehensä Carlin kanssa vuonna 1948. Carl kuoli vuonna 2015. He työskentelivät monissa projekteissa yhdessä, kuten yhdeksässä Valkoisen talon restaurointihankkeessa.

Vuonna 1950 Apfel perusti oman tekstiiliyrityksensä Old World Weaversin. Hän matkusti miehensä kanssa ympäri maailmaa, tutustui uusiin kulttuureihin ja etsi inspiraatiota. Hänen kokoelmansa päätyivät lopulta näyttelyihin eri puolille maailmaa, kuten Fashion Institute of Technologyn, Metropolitan Museum of Artin ja Peabody-Essex Museumin näyttelyihin.