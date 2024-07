Muistatko vielä Vanessa Williamsin alastonkuvakohun? Nuori missi koki julkisen häpeän ja nöyryytyksen

/All Over Press

Kuvista tarjottiin ökysumma

Williams muistelee nyt tapahtunutta

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Missiorganisaatio pyysi anteeksi

Missikilpailun aikana Williams esitti Amy Grantin Oh How the Years Go By -kappaleen, ja samaan aikaan screenillä pyöri skandaalin uutisotsikot. Esityksen jälkeen kisan toimitusjohtaja Sam Haskell kipusi lavalle ja pyysi artistilta anteeksi.