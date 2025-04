Edesmennyt Val Kilmer katosi parrasvaloista syöpädiagnoosin myötä – teki yllätyspaluun vuonna 2022

Val Kilmer kuoli 65-vuotiaana keuhkokuumeeseen.

Hollywood-tähti Val Kilmer on kuollut 65-vuotiaana Los Angelesissa. Kilmerin tytär Mercedes Kilmer kertoi The New York Timesille isänsä kuolleen keuhkokuumeeseen.

Val Kilmer syntyi keskiluokkaiseen perheeseen vuonna 1959. Hän pääsi opiskelemaan 17-vuotiaana New Yorkin Julliardiin, joka on yksi maailman arvostetuimmista teatterikouluista. Läpimurtonsa hän teki komediaelokuvassa Top Secret! vuonna 1984.

Kilmer muistetaan muun muassa rooleistaan elokuvista The Doors vuodelta 1991, jossa näytteli ikonista Jim Morrisonia, sekä Batman Forever -elokuvasta vuodelta 1995. Muita tunnettuja rooleja ovat myös Top Gun -elokuvien Tom ”Iceman” Kazanskin rooli.

Kilmer vetäytyi Hollywoodin parrasvaloista vuonna 2014, kun hänellä todettiin kurkkusyöpä. Hän kärsi vuosia terveysongelmista.

Syöpädiagnoosin saatuaan, Kilmer kieltäytyi hoidoista, mutta hänen lapsensa saivat hänet ylipuhuttua kemoterapiaan ja sädehoitoon. Hoitojen ansiosta syöpä jäi remissioon.

Kilmer teki yllätyspaluun valkokankaalle vuonna 2022, jolloin palasi rooliinsa Tom Cruisen rinnalle elokuvassa Top Gun: Maverick. Tuolloin kurkkusyöpä oli vienyt Kilmerin puhekyvyn, mutta hänen äänensä luotiin tekoälyn avulla. Elokuvassa Kilmerillä on yksi lyhyt dialogi.

Vuonna 2022 Kilmeristä julkaistiin dokumentti Val, joka käsitteli hänen elämäänsä ja terveyshuoliaan.

– Nyt kun puhuminen on vaikeampaa, niin haluan kertoa tarinani enemmän kuin koskaan, Kilmer kertoi tuolloin.

Kilmer kertoi vuonna 2021, että ei katunut vetäytymistään parrasvaloista, sillä pystyi viettämään aikaa lastensa Mercedes ja Jack Kilmerin kanssa.

