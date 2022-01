"Muistan ne sanat: tämä on verilöyly" – Pohjois-Irlannin historian synkimmästä sunnuntaista 50 vuotta

Mielenosoitus laukaisi tapahtumat

Kymmenen minuuttia, toistakymmentä kuollutta

– Siinä vaiheessa menin jonkinlaiseen shokkiin. On asioita, joita näen nyt valokuvissa, ja ajattelen, etten muista menneeni tuonne tai tehneeni noin.

– Sanoin, että tämä on verilöyly. Muistan ne sanat: tämä on verilöyly. Hän sanoi, ettei hän tiedä, mitä on tapahtunut.