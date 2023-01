MTV Uutisten tieto: Keskusta yllätti hallituskumppanit, äänestää translain hylkäämistä jo valiokunnassa

Keskustan valiokuntaedustajat ovat valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi, Pekka Aittakumpu ja Hanna-Leena Mattila. Hallituksen sisällä on sovittu siitä, että keskustalaiset saavat äänestää lakiesitystä vastaan eduskunnan istuntosalissa. Hy valiokuntavaiheessa, tuli muille hallituspuolueille yllätyksenä tänään.

Kokoomuslaiset uhanneet hylätä

Tämä tarkoittaa, että kokoomuksella on ratkaiseva asema valiokunnassa. Kolmen keskustalaisen lisäksi kolme perussuomalaista aikoo äänestää hylkäämisen puolesta. Hallituspuolueilla SDP:llä, vihreillä, vasemmistoliitolla ja RKP:llä on yhteensä kahdeksan edustajaa valiokunnassa.

Kokoomuksella on kolme edustajaa ja on siten vaankieliasemassa. Kokoomuksen edustajat ilmoittivat keskiviikon kokouksessa, että he äänestävät hylkäämisen puolesta elleivät heidän muutosvaatimuksensa mene läpi.