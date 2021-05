MTV Uutisten tiedot: OAJ jätti kantelun Opetushallituksen erityisopetukseen liittyvistä toimista – koulut pulassa, tuhannet lapset jäävät vaille tarvitsemaansa opetusta

"Nyt emme enää odota"

"Opetushallituksen mielestä sitä erityistä tukea voi antaa oikeastaan ihan kuka tahansa"

OAJ: Koko luokkayhteisö kärsii

– Meidän käsityksemme mukaan on kymmeniä kuntia ja tuhansia lapsia, jotka eivät nyt saa sitä riittävää erityistä tukea, minkä he ansaitsevat ja tätä kautta heidän oppimisoikeutensa ei kaikilta osin toteudu.

Luukkainen: Tilanne on vakava

"Suomessa mitään muutakaan lakia toteuteta sen mukaan, että jos sattuu olemaan rahaa tai ei"

OAJ on muun muassa pyytänyt, että Opetushallitus ohjeistaisi nettisivuillaan käytännönläheisesti, mikä ero on tehostetun ja erityisen tuen välillä. Nyt Opetushallituksen ohje kunnille koetaan epäselvänä sen osalta, mitä lain määrittämä kaikkein vahvin tuen muoto eli erityiseen tukeen kuuluva erityisopetus lain mukaan tarkoittaa ja milloin oppilaalla on oikeus sitä saada.

Tarve kokoaikaiselle erityisopetukselle

Oleellinen ero tehostetun ja erityisen tuen välillä on kokoaikaisen erityisopetuksen antaminen tilanteessa, jossa pelkän osa-aikaisen erityisopetuksen antaminen ei enää riitä. Osa-aikainen erityisopetus on sellaista, jota annetaan oppilaalle muun opetuksen ohessa. Oppilas saa tällöin kyseisessä oppiaineessa myös tavallista opetusta.

Joka kymmenes ei saavuta perusopetuksen tavoitteita

– Siihen sitältyy, että joka ainoa lapsi saavuttaa perusopetuksen tavoitteet ja nythän on yli 10 prosenttia sellaisia, jotka eivät sitä tasoa saavuta ja mielestämme yksi syy on se, että se erityinen tuki ei toimi.

Luukkainen: Koulut ovat pulassa

OAJ:n kantelu on muutenkin ajankohtainen. Korona on tehnyt omansa vaikeuttaakseen tilanne. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriössä on parhaillaan työryhmä, joka on uudistamassa oppilaan tukea. Ennen lain uudistamista OAJ:n mielestä pitäisi kuitenkin päästä sopuun siitä, mitä nykyinen laki todella tarkoittaa.