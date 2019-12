MTV Uutisten kysely: Vihreiden piiripäättäjien mukaan ulkoministeri Pekka Haavisto on pärjännyt tehtävässään erittäin hyvin – epäily virkamiesten painostuksesta ei horjuta omien luottamusta

Vaikka ulkoministeri Pekka Haaviston ympärillä on vellonut kohu al-Holin leirissä olevien suomalaisten kotiuttamisesta, sekä epäilykset ulkoministeriön virkamiesten painostuksesta, tämä ei ole horjuttanut vihreiden piiripäättäjien luottamusta ministeriinsä.

– Pekka Haavisto on kuitenkin ulkopolitiikan rautainen ja kovimpia osaajia. Hän lempeällä inhimillisellä johtajuudella myöskin ajanut sekä vihreiden asiaa, että myöskin sellaista inhimillistä että ihmisoikeuksiin tukevaa ja perustavaa politiikkaa myöskin ulkoministerinä, sanoo Laura Pullinen Satakunnasta.

"Noudattaa lakeja ja sopimuksia"

72 prosenttia MTV Uutisten teettämään kyselyyn vastanneista piiripäättäjistä on sitä mieltä, että Haavisto on pärjännyt tehtävässään erittäin hyvin. Viidenneksen mukaan hän on pärjännyt hyvin ja 7 prosenttia antaa tyydyttävän arvosanan ulkoministerille.