MTV Uutisten kysely: Näin suomalaiset arvioivat hallituksen, THL:n ja median viestinnän koronakriisin keskellä

Vielä maaliskuun alussa hallitus sai kouluasteikolla arvosanaksi 7,1, mutta arvio on parantunut kuukauden aikana, ollen nyt 7,9. Erityisesti pääministeri Sanna Marinin arvosana on parantunut kolmen viimeisen viikon aikana.

Hallituksen viestintä on ollut selkeää ja sitä on pyritty tekemään rauhallisesti, ettei synny paniikkia. Samaan aikaan se on kuitenkin ollut myös jämäkkää, jotta ihmiset on saatu toimimaan niin kuin halutaan.