MTV Uutisten kysely: presidentille ja pääministerille hyviä arvosanoja koronatoimista – ”Keneen yleisö tässä tilanteessa luottaa?”

– Suomessa on varauduttu tällaisiin tilanteisiin myös viestinnässä. Meillä on korkeatasoista viranomaisviestintää. Viestinnän merkitys on nyt erityisen kriittinen. Onnistuessaan viestintä saa ihmiset toimimaan oikein ja epäonnistuessaan väärin, Sorainen pohtii.

–Nyt kun annetaan suosituksia eikä määräyksiä, niin tulkintoja on ihan valtavasti. Tässä kohtaa viestinnän määrällä, laadulla ja johdonmukaisuudella on kriittinen merkitys. Haasteena on se, että kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia. Ja kaikki vastaukset eivät miellytä kaikkia, mikä näkyy arvioissa, joita tehdään aika laajasti sosiaalisessa mediassa, Sorainen sanoo.