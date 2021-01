MTV Uutiset Yhdysvalloissa: "Republikaanien syyttävä sormi alkaa osoittaa presidentti Trumpiin"

– Kyllä tämä aika hyvältä demokraattipuolueen kannalta näyttää, ja puolueessa osa onkin iloisen yllättyneitä. Se, mikä on täysin varmaa, on että Raphael Warnock tekee historiaa. Hän on paikallinen pastori Atlantasta ja hänestä on tulossa ensimmäinen musta senaattori Georgian osavaltiosta, Karppinen sanoo.