MTV Uutiset Tukholmassa – ruotsalaiset pettyivät pahasti Palmen murhatutkintaan, suuren osan mukaan murha ei ratkennut: "Mitään uutta ei selvinnyt"

Tänään järjestetyssä tiedotustilaisuudessa syyttäjä Krister Petersson kertoi, että Ruotsin pääministerin Olof Palmen murhatutkinnalle on pantu piste.

Palmen murhan pääepäillyksi on nimitetty Stig Engström eli Skandia-mies, joka kuoli jo vuosia sitten. Esitutkinta on päättynyt, koska epäilty on kuollut. Engström oli aikanaan innokas auttamaan poliisia ja oli mukana jopa murhan rekonstruktion tekemisessä.