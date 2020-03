Koronatestattuja on yhteensä 6500, tartunta 450:lla – testauskapasiteettia lisätään 2300:aan

Tehohoidossa on viisi potilasta. Tehohoidon tarpeen arvioidaan kasvavan jatkossa rajusti, joten tehohoitopaikkojen määrä tullaan lisäämään tuhanteen. Täysimittaiseen tehohoitoon pystyviä paikkoja on tällä hetkellä noin 300.

15.19 STM:n mukaan on tärkeää, että testaustuloksella on merkitystä terveydenhoidon kannalta. Laajempi testaus kuitenkin halutaan ottaa käyttöön. Suomen kapasiteetti on "suhteellisen kohtuullisella tasolla" Kiurun mukaan.

15.18 Täysimittaiseen tehohoitoon pystyviä paikkoja on noin 300 tällä hetkellä. Hengityskoneet eivät ole rajoittava tekijä, vaan osaava henkilöstö. Uutta henkilöstöä on jo alettu kouluttaa.

15.15 Tehohoidossa on 5 potilasta. Kotiutettujakin on pari kappaletta. Tiedossa ei ole kuolemantapauksia.

15.11 Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki: Akuutit sairaudet hoidetaan jatkossakin hyvin. Jotta haasteeseen pystytään vastata, koko ketju on otettava haltuun. Ihmisten on saatava tietoa. Testauksia kohdistetaan jatkossakin. Testattuja 6500. Näistä positiivisia noin 450.

15.03 STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila: Kaksi yksinkertaista muistisääntöä. Ovatko tilaisuudet välttämättömiä edes 10 hengen osanotolla? Ja jos on, niin miten voidaan tehdä väljissä olosuhteissa hygieenisesti. Toinen sääntö on, että annettuja sääntöjä ei pitäisi paljon joutua tulkitsemaan, mutta ilmeisesti niitä kuitenkin joudutaan tulkita. "Meillä ei ole mahdollisuuksia lukuisiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin", Varhila muistuttaa.

14.45 Tartuntariski on otettava vakavasti. Ohjeistus kotihoidolle on se, että hoitavia käsipareja olisi nyt mahdollisimman vähän.

14.44 Kuntien on tiedotettava yli 70-vuotiaita asukkaita siitä, mistä apua on saatavilla. Ryhmät on hyvä peruuttaa, mutta samaan aikaan tarvittava tuki on järjestettävä. Yksiköiden johtajien tulee asettaa vierailukielto, joka on nyt tullutkin.