MTV Uutiset seuraa hallituksen katsausta koronatilanteesta - Ministeri: Ruoka ei Suomesta lopu mutta maatiloja uhkaa työvoimapula

Kello 10.48. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kertoo, että tarkastukset Uudenmaan rajalla riippuvat eduskunnan aikataulusta. Valmiutta on rakennettu. Jos eduskunta hyväksyy Uudenmaan eristämisen, tarkastukset voivat Harakan mukaan alkaa viikonlopun aikana. Ruuhkia voi syntyä. Harakan mukaan ensi yönä tarkastuksia ei kannata välttämättä vielä aloittaa. Yöaikaan liikenne ei ole suurta, joten tarkastusten aloittaminen silloin ei välttämättä ole järkevää.

Kello 10.39. Tilaisuudessa palataan matkailijoiden karanteenipaikkoihin. Helsingin alueella on kartoitettu yli sata yksiötä, joihin matkailijoita voidaan sijoittaa. Myös Turun alueella on kartoitettu karanteenitiloja.

Kaikkien matkailijoiden suositellaan siirtymään karanteenitiloihin. Jos sellaista ei omasta takaa ole, kyseeseen voi tulla järjestetyt tilat. Matkailijoita on ohjeistettu olemaan käyttämättä julkisia kulkuneuvoja.

Kello 10.31. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vakuuttaa, ettei ruoka Suomesta lopu. Leppä kiittää ruokatuotannon parissa työskenteleviä. Koronavirus ei leviä elintarvikkeiden välityksellä. Leppä korostaa, että viljelijät ovat ruokaturvallisuuden ammattilaisia. Huoltovarmuuden keskiössä on Lepän mukaan kannattava maatalous. Korona aiheuttaa vaikeuksia myös maataloudessa. Ilman ulkopuolista työvoimaa on vaara, että sato jää nostamatta.

Ruokatuotannossa on nyt Lepän mukaan töitä tarjolla.

Kello 10.22. Työministeri Tuula Haatainen kiittää Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa. Yleisesti ottaen hamstraus näyttää Haataisen mukaan vähäiseltä. Näin on hyvä jatkaa, koska päivittäistavaroita riittää. Energiahuolto ja energiamarkkinat toimivat Haataisen mukaan hyvin. Esimerkiksi öljyn hinta on laskenut rajusti, koska sen tarve on vähentynyt.