Lämpenevät talvet todennäköisesti lisäävät rottien määrää Suomessa – Tampereella yhteydenotot rotista jo kaksinkertaistuneet

Suomessa kaupunkien rottakannat ovat tällä vuosituhannella kasvaneet. Aivelon mukaan tähän on vaikuttanut ainakin se, että rottientorjunta on ammattimaistunut. Jyrsijämyrkkyjen myyminen kuluttajille kiellettiin vuonna 2018, ja myrkkyjen käyttö romahti Suomessa.

Suomalaisissa kaupungeissa rottia on kuitenkin huomattavasti New Yorkia vähemmän, joten vastaavia ongelmia tuskin täällä tullaan näkemään.

Tampereella yhteydenotot rotista kaksinkertaistuneet

Tampereella talvi oli rotille suotuisa ja ne ovat hieman runsastuneet, kertoo terveystarkastaja Matti Naukkarinen. Rottaongelmien tiimoilta tehtyjen yhteydenottojen määrä on jopa kaksinkertaistunut viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Koronarajoitusten ja ihmisten eristäytymisen Naukkarinen ei usko asiaan vaikuttaneen, vaan suurempi syypää on muussa ihmistoiminnassa.

– Täällä Tampereella on nämä suuret rakennusprojektit meneillään, ja ne ajavat rottia liikkeelle. Niillä on ollut suojapaikkansa, ja kun vanhoja rakennuksia puretaan ja viemäriverkostoja avataan, rotat lähtevät liikkeelle ja niistä tulee havaintoja, hän sanoo.

Pohjoisessa rottahavaintoja vähemmän

Myös Oulussa rottatilanne on pysynyt täysin tavanomaisena. Ympäristöterveyspäällikkö Outi Tammilehdon mukaan lähinnä yksittäisiä rottahavaintoja on tehty, ja jos samasta paikasta on tullut useampi havainto, ne on usein pystytty suoraan yhdistämään johonkin jätehuollon ongelmaan.