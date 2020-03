Moderni rottasota luottaa teknologiaan: "Loukku lähettää tekstiviestin, että saalista voi tulla hakemaan" – MTV mukana jyrsijäjahdissa

Pääkaupunkiseudulla sijaitsevan kerrostalon edustalla sammaltuneet katukivetykset ovat hieman pois paikoiltaan, ja niiden väleissä on lukuisia pieniä koloja. Niistä pyrkivät sisään rotat. Seinän edustalla on myös pieni, huomaamaton peltinen laatikko.

Loukku on nimittäin aiemmin lähettänyt hänelle tekstiviestin asiasta.

Huolimaton jätehuolto lisää rottia

Rotat ovat yleinen ongelma kaupungeissa, koska siellä missä on ihmisiä, on myös ruokaa. Esimerkiksi Helsingin rottaongelmasta uutisoitiin viime vuonna laajalti.

Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja Jukka Kiesi kertoo, että heille tulleiden ilmoitettujen rottahavaintojen määrä ei ole merkittävästi pahentunut, mutta kokonaiskuvan saaminen on haastavaa.

Ruoka isoin syy rottien tuloon

Rotat saavatkin suurimman osan ravinnostaan elintarvikkeista, jotka on tarkoitettu ihmisille. Esimerkiksi taloyhtiön biojäteastiat voivat olla oikea herkkupöytä kaikkiruokaiselle jyrsijälle.

Ympäristötarkastaja Kiesi on samaa mieltä jätehuollon merkittävyydestä.

– Jätehuollosta huolehtiminen on tärkein rottien elinoloja heikentävä tekijä. Tuholaistorjuntakin on melko tehotonta niin kauan kuin rotilla on saatavilla ravintoa, Kiesi sanoo.