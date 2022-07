Uniper tekee tappiota miljoona euroa tunnissa – tilanteella vaikutusta myös suomalaiseen veronmaksajaan

Fortumin tytäryhtiö Uniper maksaa tällä hetkellä kaasusta seitsemän kertaa enemmän kuin vuosi sitten. Toimitussopimusten takia se voi kuitenkin laskuttaa siitä vain saman hinnan, mitä se laskutti vuosi sitten. Uniper on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin Venäjän rajoitettua kaasun vientiä.

Uniper on Saksan suurin ja tärkein kaasun maahantuoja ja välittäjä. Fortum omistaa Uniperista noin 80 prosenttia ja se on tukenut tytäryhtiötään kahdeksella miljardilla eurolla. Suomalaiselle veronmaksajalle tilanne on merkityksellinen juurikin Fortumin kautta.