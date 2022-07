Fortum on sopinut Uniperin pelastussuunnitelmasta Saksan hallituksen kanssa

Uniper-yhtiön pelastuspaketti on lähteiden mukaan valmis, mutta sen sisällöstä kerrotaan tarkemmin lähitunteina.

Fortumin tytäryhtiö on Saksan suurin kaasuntoimittaja ja se on hakenut maan hallitukselta taloudellista tukea, kun Venäjä on leikannut voimakkaasti maakaasun toimituksia Eurooppaan.