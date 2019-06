MTV Uutiset paikalla: Sarjakuristajan oikeudenkäynti alkoi, musta-asuinen Penttilä näytti kuvaajille peukkua

Penttilä on itse tänään läsnä oikeudenkäynnissä.

Syyttäjän mukaan henkirikos oli suunnitelmallinen ja raaka



– Tekoa on pitkitetty tuskien lisäämiseksi, oikeus katsoi.

Syyttäjä Velitskin mukaan käräjäoikeus on arvioinut asian oikein, ja hän vaatii Penttilälle edelleen elinkautista vankeusrangaistusta murhasta.

Penttilä sanoo menneensä "paniikkiin", kun nainen tunnisti hänet



– (Kun) Penttilä on ottanut vahvuuksilla olevat aurinkolasit päästään, on nainen tunnistanut Penttilän. Nainen on alkanut huutaa ja nimittänyt Penttilää "sarjakuristajaksi" sekä "friikiksi", kirjallisessa valituksessa sanotaan.