Sarjakuristaja vapautui vankilasta vain muutama kuukausi ennen henkirikosta – ryhtyi heti vapauduttaan katsomaan kuristuspornoa

Kuristi käsin ja eri välineillä



Raahasi ruumiin piiloon



Penttilä vaatii itselleen mielentilatutkimusta, mutta käräjäoikeus ei siihen viime vuonna suostunut. Käräjäoikeuden mukaan Penttilällä on todettu kuristamistaipumus, mutta se on ominaisuus eikä mielentilaan liittyvä asia. Penttilälle on aikaisemmin tehty mielentilatutkimus, jossa hänen on todettu tehneen rikoksensa täysissä järjissään.