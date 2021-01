MTV Uutiset hakee kesätyöntekijöitä – katso millaiseen porukkaan ja huippuduuniin voit nyt päästä!

MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja kotimaisten suoratoistopalveluiden edelläkävijä: ilmiöiden, puheenaiheiden ja sisältöjen koti, jonka mediaperheeseen kuuluvat maksuttomat tv-kanavat MTV3, Sub ja AVA, verkossa maksutta katsottavaksi ohjelmat tarjoava mtv-palvelu, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, kotimaisen draaman, urheilun, kansainvälisten sarjojen ja elokuvien maksullinen C More -suoratoistopalvelu ja C Moren maksu-tv-kanavat. MTV järjestää ​myös vuosittain Suomen suurimman yhteiskunnallisen keskustelutapahtuman SuomiAreenan yhteistyössä Porin kaupungin kanssa.