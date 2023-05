MTV Uutiset haastatteli 18-vuotiasta suomalaistaistelijaa Ukrainassa: "En ole Suomessa vielä asepalvelusta suorittanut"

Ukrainassa neljä kansainvälistä pataljoonaa

Kansainvälisiä pataljoonia on Ukrainassa tätä nykyä neljä. Kolme on operatiivisissa tehtävissä ja neljäs on harjoittelua varten. Osa 2. kansainvälisen pataljoonan joukoista on ollut harjoittamassa uusia jäseniä ukrainalaisessa metsässä vähän kauempana taisteluista.