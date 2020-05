MTV:n uudet tiedot: Hallituksen mittava koronarajoitusten purkupaketti valmistumassa – muutoksia tulossa kymmenen hengen kokoontumisrajoituksiin

Hallituksen neuvottelut koronarajoituksista ovat MTV Uutisten tietojen mukaan loppusuoralla. Tällä hetkellä arvio on, että kokonaisuus voisi valmistua viiden maissa ja hallituksen tiedotustilaisuus olisi myöhemmin illalla. On myös mahdollista, että aikataulu vielä venyy, koska neuvoteltavia asioita on niin paljon.