MTV Urheilun tiedot: Simo Valakari entistä lähempänä unelmapestiä

Kuopion Palloseuran päävalmentaja on MTV Urheilun tietojen mukaan yksi kolmesta jäljellä olevasta kandidaatista Skotlannin pääsarjaseuran uudeksi manageriksi. Yksi ehdokas on toinen, sopimuksen alainen valmentaja. Toinen on seuran legendapelaaja ja väliaikaisluotsi Steven Hammell.