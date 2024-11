Reetta Hurskeen palkitseminen ohi Lotta Haralan aiheutti raivoa – nyt puhuvat SUL:n pomot

Päätös Hurskeen valinnasta Vuoden pikajuoksijaksi on aiheuttanut kuohuntaa yeisurheilupiireissä. Entinen ottelija Maria Huntington kritisoi valintaa sosiaalisessa mediassa. Hänen mielestään Harala olisi ansainnut palkinnon sillä perusteella, että hän juoksi tällä hetkellä voimassa olevan Suomen ennätyksen 12,65 ja pääsi olympialaisissa välieriin.

– On uskomatonta, että Lotta ei ole vuoden paras pikajuoksija/aitajuoksija tänä vuonna, suorastaan käsittämätöntä, Huntington vauhkosi.

Huntington on Haralan läheinen ystävä ja tekee hänen kanssaan muun muassa podcastia.

– Nämä ovat äärettömän hankalia verrata. Siinä on niin monta asiaa, vaikkapa lajin luonne verrattuna kansainvälisyyteen, Aalto pyörittelee.

– Meillä on aina prosessi niin, että valmistelu tulee virkamieskoneistolta, eli tässä tapauksessa valmennuksen puolelta. Sitten se tulee johtoryhmän kautta hallitukselle, joka lyö leiman päälle, Aalto kertoo.

– En tiedä mikä porukka. Usein mukana ovat ainakin pääjehut, eli Janin (Tanskanen) johdolla, ja ketä hän otti siihen mukaan. Mutta eivät nämä ole kenenkään yksittäisen ihmisen päätöksiä tai ratkaisuja. Ei kukaan voi pestä käsiään on päätös mikä tahansa, koko koneisto on mukana, Aalto sanoo.

MTV Urheilu tavoitti myös SUL:n valmennuspäällikkö Jani Tanskasen kommentoimaan asiaa. Hän kertoo, että arvokilpailusijoitus on ollut ratkaiseva tekijä.

– EM-kilpailut ja EM-finaali ovat olleet viime vuoden meriittinä. Aika tekninen arvio, arvokisojen kisojen kautta piirtyi se valinta, on se sitten pikajuoksija heittäjä tai muu, Tanskanen selventää valintaa.

– Varmasti tiedän, että mielipiteitä on, ja oikeita valintoja monenlaisia. Nyt katsottiin viime kesän arvokilpailusuoritukset ja sijoittuminen niissä, ja sitä kautta se piirtyi kaikkiin lajeihin.

Vaikka Toimitusjohtaja Aalto ei valmennuksen tekemässä päätösprosessissa ole ollut mukana, ymmärtää hän soraäänet, sillä kyseessä on kaksi todella tasaväkistä urheilijaa.

– Kummallakin on kuitenkin Suomen ennätys tehtynä tältä vuodelta, toki seon nyt Lotalla tällä hetkellä. Toisella on välieräpaikka olympiakisoissa ja toisella on finaalipaikka EM-kisoissa. Ja Reetta voitti kaksikon välisen kisan Kalevan kisoissa, Aalto luettelee.