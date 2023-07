MTV tutustui Ukrainaan lähtevään synnytysbussiin – "On oltava toivo paremmasta"

Bussi on rakennettu linja-auton alustalle ja se on varustettu synnytyssairaalakalustolla.

Videolla näkyy, kuinka bussissa on sisällä muun muassa keskoskaappi, ultralaitteisto ja muovikehtoja.

Ylöjärveläisten äitien kutomia sukkia

Sairaalavarustus on hankittu Hämeen Mokian sairaala-avun kautta, ja Samaria-lähetys vastaa kuljetuksesta.

Ylöjärveläiset äidit ovat myös kantaneet kortensa kekoon projektissa: sängyn alla olevista muovilaatikoista pilkottaa lapasia, sukkia ja pehmoleluja. Ne on tarkoitettu vastasyntyneille ja heidän äideilleen.

Bussi toimii sähkövirralla ja siinä on myös hädän sattuessa oma aggregaatti.

– Aggregaatti tuo seitsemän ja puoli kilowattia. Kun se laitetaan ulos, tämä koko järjestelmä pysyy yllä. Tämä on rakennettu niin, ettei tarvitse kuin dieseliä koneeseen, sanoi vanha mies, sutkauttaa Ahopelto.

Iskut kohdistuvat siviileihin

– Ehkä se on se syy, miksi olemme tässä tänään, Ahopelto pohtii.

– Ihmisen muuntautumiskyky on erikoinen, se on taistelija. On oltava toivo paremmasta ja usko huomiseen.