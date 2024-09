MTV tapasi Benjamin Ingrosson TTK:n kulisseissa – artisti paljasti, mitä mieltä on Loreenista ja Käärijästä

Tanssii Tähtien Kanssa pärähtää käyntiin suorien lähetysten voimin sunnuntaina 8. syyskuuta, ja illalla uusien tähtiparien lisäksi katsojilla on muutakin näyttävää odotettavaa. Ruotsalaistähti Benjamin Ingrosso saapuu esittämään ensimmäiseen suoraan lähetykseen kappaleensa Kite, jota on kuultu pitkin kesää TTK:n tähtiopettajien tanssivideon musiikkina.

Ingrosso on tehnyt musiikkia lapsesta asti, ja hänelle on aina ollut hyvin selvää, että hänestä tulee artisti. Ingrosson äiti on Pernilla Wahlgren, joka on ollut vuosikausia yksi Ruotsin tunnetuimmista artisteista. Haastattelussa Ingrosso kertoi, että kuuluisasta äidistään huolimatta hän on joutunut tekemään paljon töitä musiikin saralla todistaakseen omat taitonsa ja lahjakkuutensa.