Allsång på Skansen -ohjelma joutui rajun kritiikin kohteeksi

Ruotsin suosittu Allsång på Skansen -lauluohjelma on joutunut kritiikin kohteeksi.

Lauluohjelma Allsång på Skansenia syytetään siitä, että siinä nähdään liikaa juontaja Pernilla Wahlgrenin tuttavia, kertoo Aftonbladet.

Kolmannessa jaksossa esiintyi muun muassa Pernilla Wahlgrenin, 57, nuorempi veli Linus Wahlgren.

Yhdessä ohjelman sketsissä juontajan aviomies Christian Bauer esiintyi viikset kasvoillaan. Samassa sketsissä esiintyivät Pernilla Wahlgrenin kollegat ja läheiset ystävät Hanna Hedlund ja Ola Forssmed.

Viime viikolla lavalla esiintyi myös Måns Nathanaelson, joka on Wahlgrenin tuttava. Ensimmäisessä jaksossa vierailijana nähtiin Pernillan äiti Christina Schollin.

Katsojat ovat sitä mieltä, että Allsång på Skansen -ohjelmassa nähdään liikaa Pernilla Wahlgrenin tuttuja ja sukulaisia.SPA | Swedish Press Agency

Aftonbladetin live-chatissa useat katsojat reagoivat siihen, että juontajan perhe ja ystävät esiintyvät usein ohjelmassa, jopa liikaa.

Aftonbladet kysyi Pernilla Wahlgrenilta, mitä hän itse ajattelee asiasta.

– Ihmiset olettavat, että ohjelmassa on nähty paljon läheisiäni, mutta todellisuudessa näin ei ole ollut, hän vastaa.

Hän kertoo, että hänen poikansa Benjamin Ingrosso yllätti hänet ensimmäisellä kaudella ja että Christina Schollin oli vain pienessä sketsissä tämän vuoden ensimmäisessä jaksossa.

– Ja iso osa ystävästäni on taiteilijoita. Joten mitä minun pitäisi tehdä? En voi sanoa, että yksikään taiteilija, joka on ystäväni tai on työskennellyt kanssani aiemmin, ei voi tulla ohjelmaan.

