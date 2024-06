Benjamin Ingrosson huhutaan treffailevan australialaismallia – kuhertelivat yökerhossa

Paljasti unelmatreffinsä

Expressen kertoo Ingrosson vierailleen hiljattain suositussa Youtube-sarjassa kertomassa tuoreesta kappaleestaan Look Who´s Laughing Now. Laulaja ei kommentoinut sarjan juontajille väitettyä suhdettaan australialaismalliin, mutta paljasti millaiset ovat hänen unelmatreffinsä.

Benjamin Ingrosso on suosittu artisti myös Suomessa. Laulaja esiintyi huhtikuussa Helsingin Tavastialla Euroopan-kiertueensa päätöskeikalla. Ingrosso edusti Ruotsia Euroviisuissa vuonna 2018 kappaleellaan Dance You Off sijoittuen seitsemänneksi.