Kunnat pohtivat nyt, kuka saa ilmaisen maskin ja mistä – joudutaanko turvautumaan yhteistyökumppaneihin?

Vähävaraisuuden todistelu olisi työlästä

– Kääntöpuoli on se, että vähävaraiseksi kokevia ihmisiä saattaa tulla sitten yllättävän paljon, kun määritelmä on niin väljä.

Tartuttamisriski voitava välttää

Ilmaisen maskin perässä tulevia ei-vähävaraisia suurempi kysymys on kuitenkin se, miten viesti maskijakelusta saadaan perille kohderyhmälle ja mistä maski on helpointa ja turvallisinta noutaa.Kohderyhminä esillä ovat Myllärisen mukaan olleet esimerkiksi ruoka-avun saajat ja maahanmuuttajat.

Valtion apu vaimentaa riskiä

Jaettavat maskit ovat Myllärisen käsityksen mukaan kangasmaskeja, joita annetaan kullekin hakijalle muutama kerrallaan. Jakelun yhteydessä on kerrottava käyttö- ja hoito-ohjeet, jotta käyttö on varmasti turvallista.Vaikka edessä on jälleen yksi lisätyö muutoinkin raskaaseen koronavirusvuoteen, Myllärinen on toiveikas.