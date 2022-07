MTV seuraa Viron MM-rallia: Kalle Rovanperä tykitti taas pohja-ajan – katso ranskalaiskuljettajan hämmentävä tuplakolari

Rallin kokonaistilanne EK 19/24 jälkeen:

Sunnuntain erikoiskokeet

EK19 Tartu Vald 1 (6.56 km)

Kello 7.23 Rovanperä on ensimmäisessä väliajassa puoli sekuntia Evansia hitaampi. Muistetaan, että suoamalaisen ei tarvitse tässä vaiheessa puristaa, etumatka kokonaistilanteessa on lähe puoli minuuttia.

Kello 7.12 Tervetuloa seuraamaan Viron rallin päätöspäivää! Kalle Rovanperä ei ole vielä lähtenyt liikkeelle päivän ensimmäiselle erikoiskokeelle. Esapekka Lappi sen sijaan on, ja hän on itse asiassa jo pätkän maalissa. Lappi on toistaiseksi maaliin ajaneista toisella sijalla. Kärjessä on M-Sportin Adrien Fourmaux 1,8 sekuntia suomalaista nopeammalla ajalla.