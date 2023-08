MTV seuraa MM-yleisurheilua: Silja Kosonen mitalijahtiin moukarifinaalissa – Norjan ihmepoika hakee revanssia

Yleisurheilun MM-kisojen torstai-iltana on jälleen suomalaisittain jännät paikat, kun Silja Kosonen on mukana moukarifinaalissa. Kosonen paukutti karsinnassa omat ennätyslukemansa 74,19. Kun maailmantilaston ykkösnainen, Brooke Andersen jäi sensaatiomaisesti karsintaan, on Kososella mahdollisuudet jopa mitaliin asti.