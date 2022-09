MTV seuraa: Rovanperä loistavissa asemissa – kärkitaistelussa dramatiikkaa, Ogierilta jäätävät pohjat

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

PERJANTAIN OHJELMA:

TILANNE 5/17 EK:N JÄLKEEN:

SEURANTA:

EK 5

Kello 5.03: Ogier täräyttää jäätävät pohjat! Hän on 8,4 sekuntia nopeampi kuin Evans ja lähes 15 sekuntia nopeampi kuin kukaan muu. Toyotalla on kaksoisjohto. Ogier nousee yhdellä pätkällä sijalta viisi sijalle yksi! Samalla Ogier tekee sitä työtä, jota hänen toivottiinkin tekevän. Voittamalla rallin Ogier söisi pisteitä Tänakilta.

Ogier käy katsomassa renkaansa läpi. Rengaskuluma oli odotettua kovempaa, sillä tie oli kuivempi kuin Ogierkaan osasi odottaa. Hän on tyytyväinen tilanteeseensa.

Kello 5.00: Breen on edelleen pysähtyneenä. Ulosajopaikka on 2,5 kilometriä ennen maalia. Se on sama paikka, jossa Colin McRae ajoi ulos 20 vuotta sitten.