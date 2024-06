MTV seuraa: Krista Tervon tilanne meni täpäräksi – EM-kisoissa mielenkiintoinen suomalaispäivä

Kisaohjelma sunnuntaina 9.6.

Liveseuranta:

Klo 11.25: Krista Tervo astuu yli toisen heittonsa. On ensimmäisen kierroksen tuloksellaan A-ryhmässä seitsemäntenä.

Klo 11.12: Camilla Richardsson joutuu keskeyttämään puolimaratonin. Suomalaisjuoksija vaikuttaa hyvin murheelliselta tilanteestaan. Oli hyvässä, jopa oman ennätyksensä vauhdissa. Ylen selostamosta kerrotaan, että syynä keskeytykseen on kengän hinkkaaminen vasempaan kantapäähän. Richardssonin kaikki varusteet vietiin autosta ennen kisaurakkaa eikä uusien kenkien sisäänajoon riittänyt näköjään aikaa.

Klo 11.09: Krista Tervo heittää avausheittonsa 66,16 metriin. Huuto moukarin perään lupaili paljon kovempaa tulosta. Karsintaraja on 71,50.

Klo 11.08: Moukarin päivän ensimmäinen karsintaryhmä on aloittanut heittonsa. Krista Tervo heittää jo kolmantena.

Klo 11.05: Camilla Richardsson on kympin kohdalla sijalla 15. Eroa kärkiryhmään on 32 sekuntia. Alisa Vainio on tällä hetkellä 28:s.