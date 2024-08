MTV seuraa olympialaisia: Kenialainen iskee maratonilla – Camilla Richardsson vaikeuksissa

Sunnuntaina Pariisissa kisataan myös viimeisiä finaaliotteluja eri pallopeleissä sekä esimerkiksi painissa.

Naisten maraton alkaa jo kello 9 Suomen aikaa. Sunnuntain koko ohjelman voit katsoa tästä linkistä.

Seuranta:

Klo 9.44 Richardsson tippuu pääryhmästä. Nopeasti huollon jälkeen hän levittelee käsiään, ihan kuin jokin olisi vialla.

Samaan aikaan Kenian Jepchirchir iskee. Hän lähtee pääjoukosta irti ja painelee kärkeen ranskalaisen Melody Julienin seuraksi. Matkaa on taitettu 12,6 kilometriä.

Klo 9.37 Naiset saapuvat maratonilla 10 kilometriin. Neljän naisen karkuryhmä otettiin nopeasti kiinni. Kärkeen on siirtynynt yksi ennakkosuosikeista Tigst Assefa. Camilla Richardsson on sijalla 54 kärjen takana 11 sekuntia. Richardssonin 10 kilometrin väliaika on 34.43, mikä on hänelle hyvää kyytiä.

Klo 9.34 Neljä naista on ottanut maratonilla muutaman sekunnin irtioton. Heidän joukossaan ei ole yhtään suosikkia, jotka kaikki juoksevat edelleen pääjoukon mukana. Ridchardsson juoksee hyvissä asemissa pääjoukon perällä.

Klo 9.18 Richardsson on 5 kilometrin kohdalla kuuden sekunnin päässä kärjestä sijalla 55. Pääjoukko on kuitenkin edelleen melko hyvin koossa, vaikka se on hieman alkanut venyä, sillä keulassa vauhtia aletaan hieman kiihdyttämään.

Klo 9.08 Vain neljän minuutin juoksun jälkeen Australian Sinead Diver keskeyttää matkan. Myös USA:n Fiona O'Keeffellä on vaikeuksia. Hän nilkuttaa ja jää muista suuresti jälkeen. Vauhti on vielä maltillista ja Suomen Camilla Richardsson on erittäin hyvin suuressa pääjoukossa mukana.

Klo 9.01 Maraton käynnistyy. Mukana Suomen Richardssonin lisäksi muun muassa Hollannin Sifan Hassan, Kenian Peres Jepchirchir ja Etiopian Tigst Assefa, jotka ovat kaikki suosikkeja jopa voittajaksi asti.