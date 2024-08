MTV seuraa olympialaisia: Juoksulegenda tavoittelee olympiakultaa

Seuranta:

Klo 9.19 Maratonilla aloitus on ollut melko rauhallinen. Vauhti ennustaa toistaiseksi noin 2.10 päälle menevää aikaa, mutta jossain vaiheessa varmasti isketään kovempaa vaihdetta silmään. Kaikki suosikit ovat edelleen mukana. Muun muassa Tokion maratonin voittaja, Kenian Elioud Kipchoge, juoksee aivan kärjen tuntumassa.

Klo 9.13 Tervetuloa seuraamaan olympialaisten toiseksi viimeistä päivää. Miesten maraton on jo käynnissä. Mukana on muun muassa Etiopian Kenenisa Bekele. Etiopialainen on voittanut urallaan kolme olympiakultaa, kaksi 10 000 metrillä ja yhden 5 000 metrillä.