Keskeyttäneelle Kalle Rovanperälle visainen tiedustelu – managerikin täräytti: "Se onkin helvetin hyvä kysymys"

On selvää, että kaudesta vain noin puolet ajavaa Rovanperää kiinnostaa valitsemissaan kisoissa vain voitoista ja palkintosijoista kilpaileminen, mutta nyt niihin ei ole enää saumoja. Uusi pistesysteemi avaa kuitenkin mahdollisuuden tavoitella yhteensä 12 MM-pistettä sunnuntaina.

– Se on tosi hyvä kysymys. Huominenhan (lauantai) ei ole tietenkään meille tärkeä, mutta sunnuntaina on paljon pisteitä, joita pitää yrittää tiimille tuoda. Sunnuntaina on varmasti sitten motivaatiota enemmän, huomenna voi olla vähän hankalaa, Rovanperä tunnusti suoraan.