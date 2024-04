MTV seuraa Kiinan F1-kisaa: Valtteri Bottakselle fiasko – suomalainen ulos kisasta

Sauberin suomalainen ei ole vielä ajanut tällä kaudella MM-pisteille, mutta Shanghain radalla hänellä on hyvät mahdollisuudet päästä kymmenen parhaan joukkoon. Kiinan kisan paalupaikalta strattaa Max Verstappen . Oman mausteensa kilpailuun tuo Lewis Hamiltonin epäonnistunut aika-ajo, ja britti yrittääkin puskea kohti kärkeä lähtöruudusta 18.

Seuranta:

Kierros 20 Ferrarin Leclerc harkitsee tiimiradiossa yhden pysähdyksen taktiikkaa. Samaan aikaan Verstappen ohittaa kärjessä Norrisin. McLaren-kuljettaja ei ole vielä käynyt varikolla, joten Verstappen on tänäänkin aivan ylivoimainen.

Kierros 18 Sainz käy varikolla ja tulee radalle juuri Bottaksen eteen. Hülkenberg nousee Ferrari-kuskin ohi. Myös Magnussen käy varikolla ja näin suomalainen on sijalla 11.

Kierros 16 Ricciardo käy vielä varikolla ja Bottaksen sijoitus on nyt 12. Edessä on kaksi Haas-autoa, joista pitäisi päästä ohi, jotta suoamalainen pääsisi MM-pisteille. Magnussen ei tosin ole käynyt varikolla.

Kierros 14 Hamilton on noussut sijalle 15, mutta kyyti ei vaikuta lupaavalta. Bottas on tällä hetkellä sijalla 13, kun suurin osa autoista on käynyt varikolla kertaalleen.