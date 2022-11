MTV seuraa: Brasilian GP – Turva-auto! Voittotaisteluun aivan uusi käänne

Brasilian GP:

Kierros 55/71: Mercedes viestii Russellille, että hän ja Hamilton saavat ajaa kilpaa keskenään, mutta kaksikon on oltava kunnioittavaisia toisiaan kohtaan.

Kierros 55/71: Virtuaalinen turva-auto muuttuu nyt turva-autoksi! Tästä saadaan vielä huima loppu! Järjestys on nyt:

Kierros 54/71: Ferrari hyödyntää virtuaalisen turva-auton ja Sainz otetaan varikolle. Sainz putoaa neljänneksi, mutta ero Pereziin on vain kolmisen sekuntia.

Kierros 52/71: Ja sieltä Leclerc syöksyy Vettelin ohi. Seuraavaksi Ferrari-tähden tähtäimessä on kuudentena ajava Bottas.

Kierros 51/71: Leclerc on noussut kaikessa hiljaisuudessa seitsemänneksi Bottaksen ja Vettelin kantaan. Verstappenkin on tehnyt vahvaa nousua kolarointinsa jälkeen ja on 11:ntenä.