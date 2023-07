MTV seuraa Britannian GP:tä: F1-kisaa uhkaavat ilmastoaktivistit – armeija hälytetty paikalle

Kello 16.40: Ilmastoaktivistit iskivät lauantaina Wimbledonin tennisturnaukseen ja Daily Mailin mukaan samanlainen uhka on sunnuntaina Britannian GP:ssä Silverstonessa. F1-kisan turvatoimia on kiristetty ja paikalle on hälytetty sata armeijan sotilasta turvaamaan tapahtumaa. Sen lisäksi turvatarkastuksia on kiristetty. Katsojien laukut on otettu entistä tarkempaan syyniin.